Maraşlı 15. bölüm full, tek parça izle| Maraşlı son bölüm ATV canlı izle

Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Maraşlı'da yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Her hafta Pazartesi günü ATV ekranlarında yer alan sevilen dizinin yeni bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Nefesler tutuldu, yeni bölümde yer yerinde oynayacak. İşte Maraşlı 15. bölüm full, tek parça izle...

MARAŞLI 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE| MARAŞLI SON BÖLÜM ATV CANLI İZLE

MARAŞLI 15. BÖLÜM CANLI İZLE| MARAŞLI SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

MARAŞLI 15.BÖLÜM FULL İZLE

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Maraşlı dizisinin 14. bölümde Necati ile Maraşlı karşı karşıya geldi. Necati Maraşlı'ya saldırıp bıçakladı.

Necati, kendisini de bilerek yaralar ve saldırıya uğramış gibi gösterir. Ağır yaralanan Maraşlı ise hastanede yaşam mücadelesi verir.

Mahur ve ailesi ekiplerce gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu aranır. Haber ülkenin gündemine oturur. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalır ancak Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba ile oğul hapishanede zor günler geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur.

ATV 26 NİSAN PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.00 Maraşlı 'Dizi'

00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 Hz Ömer 'Dizi'

05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)