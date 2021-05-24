Maraşlı 19. bölüm canlı izle| ATV Maraşlı 19. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı bu akşam yeni bölümle izleyici karşısına çıkacak. Heyecanlı bekleyiş saat 20.00'da sona erecek. Dizi sevenler Maraşlı'yı izleyebilmek için link aramaya başladı. Maraşlı 19. canlı izle| ATV Maraşlı 19. bölüm canlı izle linki haberimizde...

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Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir? Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir? Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?

MARAŞLI 19. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV MARAŞLI 19. BÖLÜM CANLI İZLE