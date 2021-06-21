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Maraşlı 23. bölüm full, tek parça izle | Maraşlı son bölüm izle

ATV'nin en sevilen dizilerinden olan Maraşlı heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Maraşlı 23. bölüm full, tek parça izle | Maraşlı son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Maraşlı 23. bölüm full, tek parça izle | Maraşlı son bölüm izle

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı 23. bölümüyle ATV izleyicisinin karşısına çıkıyor. Diziyi kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde Maraşlı 23. bölüm full, tek parça izle | Maraşlı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

MARAŞLI 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE 

Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Maraşlı, silahını Hurdacı'ya doğrultur ve konuşmasını ister. Savcı Tolga, ekibi ile Hurdacı'nın mekanına baskın yapar. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle doludur. Maraşlı, babasının onu neden öldürmek istediğini öğrenebilecek midir? Hurdacı neden Maraşlı'nın peşindedir?

Mahur, Zeliş'le okulda buluşur. Mahur, Zeliş'in hala Maraşlı'nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu anlar. Mahur'un, Maraşlı'nın evlilik teklifine cevap vermeden önce görüşmesi gereken bir kişi daha vardır. Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek midir? Hurdacı, Savaş'a polisler mekanını bastığı için sinirlidir ve ölüm emrini verir. Hurdacı'nın adamları Savaş'ın mekanını tarar. Savaş ve Hurdacı restleşir. İkili arasında artık savaş başlamıştır. Kazanan kim olacaktır?

Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenir ve harekete geçer. Maraşlı'nın en yakınlarından bu gerçeği öğrenmek ister. Fuad ve Mahur'un peşine takılır. Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu öğrenecek midir? Fuad ve Mahur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

MARAŞLI 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV MARAŞLI 23. BÖLÜM  İZLE

Maraşlı 23. bölüm full, tek parça izle | Maraşlı son bölüm izleMaraşlı 23. bölüm full, tek parça izle | Maraşlı son bölüm izle

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