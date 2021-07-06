Maraşlı 25. bölüm full, tek parça izle | ATV Maraşlı 25. bölüm canlı izle

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MARAŞLI 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV MARAŞLI 25. BÖLÜM CANLI İZLE

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

MARAŞLI 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV MARAŞLI 25. BÖLÜM CANLI İZLE

Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı neden final yapıyor? Maraşlı final bölümü, tarihi ne zaman?