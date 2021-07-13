Burak Deniz ve Alina Boz'un başrolü paylaştığı her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen sevilen dizi Maraşlı'da sona gelindi. 26. bölümüyle ekrana veda edecek olan Maraşlı'nın nasıl biteceği izleyenler tarafından merak ediliyor. Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir? İşte bu sorunun cevabı için diziyi kaçırmadan izlemeniz gerekiyor. Haberimizde Maraşlı 26. bölüm final full, tek parça izle | ATV Maraşlı final canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

MARAŞLI 26. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | MARAŞLI FİNAL CANLI İZLE

Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.

Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir? Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?

Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?

MARAŞLI 26. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV MARAŞLI FİNAL CANLI İZLE