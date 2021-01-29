Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur, düşmanını bulmaya çalışıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda büyük bir oyunun içinde olduğunu anlayan Maraşlı, Mahur'u korumaya çalışırken Mahur ise ailedekilerin kendisinden neden nefret ettiğini sorgular. Savaş ise Mahur'a babasının eski ortağını işaret eder.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz – Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Saygın Saygın Soysal – Savaş

Serhat Kılıç – Necati

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cihan Yenici – Ozan

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