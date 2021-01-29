Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur, düşmanını bulmaya çalışıyor!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
MARAŞLI DİZİSİ KONUSU
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…
MARAŞLI OYUNCULARI
Burak Deniz – Maraşlı
Alina Boz – Mahur
Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel
Saygın Saygın Soysal – Savaş
Serhat Kılıç – Necati
Cemil Büyükdöğerli – İlhan
Rojda Demirer – Firuzan
Melis İşiten – Dilşad
Cihan Yenici – Ozan
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