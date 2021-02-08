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Maraşlı 5. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

Atv ekranlarının yeni yapımı 5. bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Ancak sergide Mahur'u büyük bir sürpriz bekliyor. Bu planı kimin hazırladığı ise merak konusu oldu. İşte Maraşlı 5. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Atv canlı izle....

Maraşlı 5. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

Mahur başına gelenler ile Maraşlı'ya daha da çok bağlanmaktadır. Mahur nasıl bir yalanın içinde olduğunu çözmeye çalışırken, Maraşlı'da kendi intikamı için delil toplamaktadır. İşte Maraşlı 5. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Atv canlı izle...

MARAŞLI 5. BÖLÜM CANLI İZLE | MARAŞLI SON BÖLÜM ATV CANLI İZLE

Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek? Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler.

MARAŞLI 5. BÖLÜM CANLI İZLE | MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE

Maraşlı 5. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı? İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir? Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?

Maraşlı 5. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

MARAŞLI DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir? Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir.

Maraşlı 5. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur. Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?

Maraşlı 5. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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