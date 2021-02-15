15 Şubat Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşım durduSon dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı!Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat PazartesiMaraşlı 6. bölüm canlı izle |Maraşlı son bölüm canlı izle ATVÇılgın sayısal loto sonuçları 15 Şubat 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı Yasak Elma 98. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle FOX TVOn Numara çekiliş sonuçları 15 Şubat 2021 (MPİ)Çukur 116. canlı izle | Çukur son bölüm canlı izle Show TVAmel Defteri nedir? Ashâb-ı yemîn, Ashâb-ı şimâl ne anlama gelir?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Maraşlı 6. bölüm canlı izle |Maraşlı son bölüm canlı izle ATV

Maraşlı 6. bölüm canlı izle |Maraşlı son bölüm canlı izle ATV

Atv ekranlarının fenomen dizisi Maraşlı yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında yer alacak. Mahrur'u kaçıran Savaş, öldüresiye işkence eder. Ölüme çok yakınlaşan Mahrur, onu kurtarmaya Maraşlı'nın gelmemesiyle öldüğünü düşünür. İşte Maraşlı 6. bölüm canlı izle |Maraşlı son bölüm canlı izle ATV...

Maraşlı 6. bölüm canlı izle |Maraşlı son bölüm canlı izle ATV

Savaş, hain planlar peşindedir. Güzel bir günü mahvetmek bahsederken hem Mahrur'u hemde Maraşlı'yı tutsak eder. Öte yandan intikam almak için andiçen Savaş, Ozan'ı da tehdit ederek yanına çekmeye çalışır. Tüm bunlardan Aziz Bey'in haberi olacak mı merak ediliyor? İşte Maraşlı 6. bölüm canlı izle |Maraşlı son bölüm canlı izle ATV...

Maraşlı 6. bölüm canlı izle |Maraşlı son bölüm canlı izle ATV

MARAŞLI 6. BÖLÜM CANLI İZLE |MARAŞLI SON BÖLÜM CANLI İZLE ATV

Mahur, arkadaşının organize ettiği kermese Zeliş'i de götürmek ister. Bu istek Maraşlı'ya tehlikeli gelse de ama Mahur'u kırmak istemez ve izin verir. Kermeste güzel vakit geçirirken bir anda yaşanan olay yani Savaş'ın planı işlemeye başlar. Mahrur ve Zeliş'in hayatı tehlikeye girer.

Tam bu anda Maraşlı ikilem içinde kalır bir yanda kızı diğer yanda da Mahrur vardır. Peki Maraşlı sevdiklerini kurtarmak için ne yapacak, hangisinin elini tutacak? Maraşlı nefesleri kesen yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında yer alacak.

MARAŞLI 6. BÖLÜM CANLI İZLE | MARAŞLI SON BÖLÜM CANLI İZLE

Maraşlı 6. bölüm canlı izle |Maraşlı son bölüm canlı izle ATV

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT