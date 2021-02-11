Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur'dan Maraşlı'ya ilk öpücük!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Maraşlı, kızını bu hale getiren adamın maskesini bir kutuda bulurken Mahur'u öldürmek isteyen kişiyi bulmak için yapılan çalışmalar daha da karmaşık bir hale bürünüyor. Mahur'un Maraşlı'yı öptüğü sahne ise diziye damga vuruyor.