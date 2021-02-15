Savaş, hain planlar peşindedir. Güzel bir günü mahvetmek bahsederken hem Mahrur'u hemde Maraşlı'yı tutsak eder. Öte yandan intikam almak için andiçen Savaş, Ozan'ı da tehdit ederek yanına çekmeye çalışır. Tüm bunlardan Aziz Bey'in haberi olacak mı merak ediliyor? İşte Maraşlı 6. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm full izle Youtube...

MARAŞLI 6. BÖLÜM FULL İZLE |MARAŞLI SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Mahur, arkadaşının organize ettiği kermese Zeliş'i de götürmek ister. Bu istek Maraşlı'ya tehlikeli gelse de ama Mahur'u kırmak istemez ve izin verir. Kermeste güzel vakit geçirirken bir anda yaşanan olay yani Savaş'ın planı işlemeye başlar. Mahrur ve Zeliş'in hayatı tehlikeye girer.

Tam bu anda Maraşlı ikilem içinde kalır bir yanda kızı diğer yanda da Mahrur vardır. Peki Maraşlı sevdiklerini kurtarmak için ne yapacak, hangisinin elini tutacak? Maraşlı nefesleri kesen yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında yer alacak.