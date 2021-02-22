Kızı Zeliş'in başına gelenlerden dolayı kendine hakim olamayan Maraşlı'nın Savaş'a karşı bir planı vardır. Öte yandan Zeliş'i kermese götürmek için ısrar eden Mahur, olanlardan kendini sorumlu tutar. Hastaneye kaldırılan Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır ve bu durum onu yıkar. İşte Maraşlı 7. bölüm canlı izle |Maraşlı son bölüm ATV canlı izle...

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye giderler ve bu görüşmede Savaş yapacağı yeni planından bahseder. İlhan ne kadar karşı çıksa da tükenmişliğin verdiği ruh haliyle bir karar vermek zorunda kalır. İlhan ve Ozan'ı evde bekleyen tehlike ne?

MARAŞLI 7. BÖLÜM CANLI İZLE | MARAŞLI SON BÖLÜM CANLI İZLE

Maraşlı, Savaş'ın bir adamını yakalar ve ona bir not gönderir. Maraşlı ile Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacak? Peki Mahur'un Ömer hakkında öğrendikleri Türel ailesinde nasıl bir etki yaratacak?