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  3. Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı Savaş'tan hesap soruyor!

Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı Savaş'tan hesap soruyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kızı Zeliş'i kucağında hastaneye getiren Maraşlı'yı Mahur teselli etmeye çalışır. Savaş'ın peşinden gitmemesi için Maraşlı'dan söz isteyen Mahur'a olumsuz cevap veren Maraşlı, Savaş ile karşı karşıya gelir.

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19 Şubat 2021 Cuma 08:49
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