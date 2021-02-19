Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı Savaş'tan hesap soruyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kızı Zeliş'i kucağında hastaneye getiren Maraşlı'yı Mahur teselli etmeye çalışır. Savaş'ın peşinden gitmemesi için Maraşlı'dan söz isteyen Mahur'a olumsuz cevap veren Maraşlı, Savaş ile karşı karşıya gelir.