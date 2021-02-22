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  3. Maraşlı 7. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm Youtube full izle

Maraşlı 7. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm Youtube full izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Maraşlı'nın gözünü intikam bürümüştür. Ancak Mahur, Maraşlı'ya karşı içten içe hizler beslemekte ve intikam duygusundan uzaklaşmasını istemektedir. İşte Maraşlı 7. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm Youtube full izle...

Maraşlı 7. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm Youtube full izle

Kızı Zeliş'in başına gelenlerden dolayı kendine hakim olamayan Maraşlı'nın Savaş'a karşı bir planı vardır. Öte yandan Zeliş'i kermese götürmek için ısrar eden Mahur, olanlardan kendini sorumlu tutar. Hastaneye kaldırılan Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır ve bu durum onu yıkar. İşte Maraşlı 7. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm Youtube full izle...

Maraşlı 7. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm Youtube full izle

MARAŞLI 7. BÖLÜM CANLI İZLE |MARAŞLI SON BÖLÜM ATV CANLI İZLE...

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye giderler ve bu görüşmede Savaş yapacağı yeni planından bahseder. İlhan ne kadar karşı çıksa da tükenmişliğin verdiği ruh haliyle bir karar vermek zorunda kalır. İlhan ve Ozan'ı evde bekleyen tehlike ne?

MARAŞLI 7. BÖLÜM FULL İZLE | MARAŞLI SON BÖLÜM FULL İZLE

Maraşlı 7. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm Youtube full izle

Maraşlı, Savaş'ın bir adamını yakalar ve ona bir not gönderir. Maraşlı ile Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacak? Peki Mahur'un Ömer hakkında öğrendikleri Türel ailesinde nasıl bir etki yaratacak? 

Maraşlı 7. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm Youtube full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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