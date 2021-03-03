Maraşlı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşık olmak benim gibi bir adamın yapacağı son hata

Kızının intikamını almak için Türel ailesine yanaşan Maraşlı'nın hiç tahmin etmediği bir şey gelir başına o da aşık olmaktır. Türel ailesinin en küçüğü ve her şeyden bir haber olan Mahur'a aşık olan Maraşlı kendine bunu itiraf eder.

Ailesinin, özellikle de babası Aziz Türel'in sakladığı sırları öğrenen Mahur ne yapacağını bilemez. Annesinin sen çok büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun demesini şimdi anlar Mahur. Tüm bu yaşananlar Mahur'u ailesinden ve o kötü sırlarından uzaklaştırır.

Ülkeden uzaklaşmak ve başka bir ülkede yaşama kararı alan Mahur'un gidişi en çok da Maraşlı'yı yaralar. Mahur'a olan aşkını artık kendinden gizlemeyen Maraşlı aşkın büyük bir hata olduğunu düşünse de ona aşık olmak hayatının en güzel hatası olarak görür.

Öte yandan Maraşlı'ya karşı Mahur da boş değildir. Gözü yaşlı yrılan ikilinin arasındaki bu çekim onları birleştirecek mi? Mahur gitmekten vazgeçecek mi merak konusu oldu. İşte Maraşlı 9. bölüm fragmanı...