Maraşlı dizisi hayranlarına müjde! Tepkiler işe yaradı dizi 26 bölüme uzatıldı!

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı pazartesi günleri izleyiciyle buluşmaya devam ederken dizinin final yapacağı haberleri izleyenleri üzmüştü.

Arda Sarıgün'ün yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı dizinin final yapmaması için sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden attıkları tweetlerle tepkilerini gösterdi.

Dizinin final kararı değişmezken final tarihi değiştirilerek birkaç hafta daha diziye devam edileceği söylendi.

Bunun üzerine Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 26 bölüme uzatıldığı ve dizinin son yayın tarihi 12 Temmuz olduğu öğrenildi.