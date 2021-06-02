Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne oldu? Ne ameliyatı oldu?Stajyer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Stajyer filmi oyuncuları kimlerdir?Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Erken gevşeme beklentilerinin kalkması gerekiyorTelefonlarda aşırı batarya tüketimi yapan uygulamalar belli oldu! Bu uygulamalara dikkat edin!Volkan Konak'ın eşi kimdir? Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncuları kimler?Diyarbakır, Lice'de havadan ve karadan ortak narko-terör operasyonuÖSYM Başkanı'ndan öğrencilere YKS önerileri "Adaylar stres ve kaygı yönetimiyle başa çıkmayı öğrenmeli"Gonca Vuslateri eski sevgilisine destek çıktı! Hakan Altun'un paylaşımını kendi hesabından yayınladı!ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK haftanın fırsatlarında indirim çılgınlığı!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Maraşlı dizisi hayranlarına müjde! Tepkiler işe yaradı dizi 26 bölüme uzatıldı!

Maraşlı dizisi hayranlarına müjde! Tepkiler işe yaradı dizi 26 bölüme uzatıldı!

Pazartesi günleri izleyiciyi ATV kanalına kilitleyen Maraşlı dizisinin final yapacağı duyurulmasının ardından dizi severler sosyal medya üzerinden dizinin bitmemesi için tepkilerini gösterdi. Bunun üzerine dizinin 26 bölüme kadar uzatıldığı öğrenildi.

Maraşlı dizisi hayranlarına müjde! Tepkiler işe yaradı dizi 26 bölüme uzatıldı!

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı pazartesi günleri izleyiciyle buluşmaya devam ederken dizinin final yapacağı haberleri izleyenleri üzmüştü.

Arda Sarıgün'ün yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı dizinin final yapmaması için sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden attıkları tweetlerle tepkilerini gösterdi.

Dizinin final kararı değişmezken final tarihi değiştirilerek birkaç hafta daha diziye devam edileceği söylendi.

Bunun üzerine Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 26 bölüme uzatıldığı ve dizinin son yayın tarihi 12 Temmuz olduğu öğrenildi.

Maraşlı dizisi hayranlarına müjde! Tepkiler işe yaradı dizi 26 bölüme uzatıldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT