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Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Atv'nin merakla beklenen yeni yapımı Maraşlı'nın ne zaman izleyici karşısında olacağı merak ediliyor. Peki Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Pazartesi akşamlarının reyting yarışına katılacak iddialı yapım Maraşlı izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı araştırma konusu oldu. Peki Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

MARAŞLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin iddialı dizileri arasında yer alan Maraşlı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yeni dizi Maraşlı 11 Ocak 2021 Pazartesi 20.00'da izleyici karşısına çıkacak. Aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak olan dizinin, başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile kısa sürede reyting rekorları kırması bekleniyor. Maraşlı dizisi yayınlanan fragmanı ve karakter seçimi ile sosyal medyada şimdiden epey ilgi gördü.

MARAŞLI DİZİSİNİN AFİŞİ EPEY BEĞENİ TOPLADI

Maraşlı dizisinin yayınlanan afişi başrol oyuncularının seçimi ve şıklığı büyük beğeni topladı. Dizinin başlamasına sayı saatler kala bu akşam diğer diziler ile olacak reyting yarışı ise izleyici tarafından ayrı bir merak konusu haline geldi.

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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