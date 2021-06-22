Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı ve büyük bir ilgiyle izlenen dizi Maraşlı'nın yayın gününün değiştiği konuşuluyor. Maraşlı dizisi ne zaman oynuyor, hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz.

MARAŞLI DİZİSİ NE ZAMAN OYNUYOR, HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Arda Sarıgül'ün ise yönetmenliğini yaptığı 'Maraşlı' dizisi için yeni bir karar alındı.

ATV'de yayınlandığı ilk günden beri seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izlenen, Burak Deniz ve Alina Boz'ın başrollerini paylaştığı dizi için final yapacağı iddia edilmişti. Ancak dizi 26 bölüme uzatıldı. Dizi, 12 Temmuz'da ekrana veda edecek.

Alınan karara göre Maraşlı, önümüzdeki haftadan itibaren salı akşamlar ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yeni bölümü 29 Haziran Salı akşamı saat 20.00'da ATV kanalında ekrana gelecek...

MARAŞLI KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Maraşlı, silahını Hurdacı'ya doğrultur ve konuşmasını ister. Savcı Tolga, ekibi ile Hurdacı'nın mekanına baskın yapar. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle doludur. Maraşlı, babasının onu neden öldürmek istediğini öğrenebilecek midir? Hurdacı neden Maraşlı'nın peşindedir?

Mahur, Zeliş'le okulda buluşur. Mahur, Zeliş'in hala Maraşlı'nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu anlar. Mahur'un, Maraşlı'nın evlilik teklifine cevap vermeden önce görüşmesi gereken bir kişi daha vardır. Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek midir?

Hurdacı, Savaş'a polisler mekanını bastığı için sinirlidir ve ölüm emrini verir. Hurdacı'nın adamları Savaş'ın mekanını tarar. Savaş ve Hurdacı restleşir. İkili arasında artık savaş başlamıştır. Kazanan kim olacaktır? Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenir ve harekete geçer. Maraşlı'nın en yakınlarından bu gerçeği öğrenmek ister. Fuad ve Mahur'un peşine takılır. Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu öğrenecek midir? Fuad ve Mahur'u bekleyen büyük tehlike nedir?