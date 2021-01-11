Maraşlı dizisi için geri sayım başladı. İzleyici tarafından merakla beklenen dizinin başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz yer alıyor. Ekranlara gelen fragmanın ardından dizinin konusu, oyuncu kadrosu araştırma konusu oldu. Peki Maraşlı dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz ise (Mahur) karakterine hayat vererek başrolü paylaşıyorlar. Dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Atabeyoğlu (Aziz Türel), Saygın Soysal (Savaş), Serhat Kılıç (Necati), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Rojda Demirer (Firuzan) Melis İşiten (Dilşad), Cihan Yenici (Ozan), Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almış bir karakteri canlandıracak olan Burak Deniz aslen İzmitli'dir.

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ALİNA BOZ

Atv’nin yeni yapımı Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, anne tarafından Rus, baba tarafından ise Türk oyuncu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitimi almıştır.

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KEREM ATABEYOĞLU

Atv ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan dizi Maraşlı'nın Aziz Türel'i, Kerem Atabeyoğlu 1968 yılında İstanbul'da doğmuş ve İstanbul Üniversitesi'nde iletişim fakültesinden mezun olmuştur. Sonrasında ise Devlet Konservatuarı üzerinden oyunculuk eğitimi aldı.

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SAYGIN SOSYAL

ATV'nin yeni yapımı olan Maraşlı dizisinin kötü adamı Savaş karakterine hayat veren Saygın Sosyal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

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SERHAT KILIÇ

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'da Necati karakterini canlandıracak olan Serhat Kılıç, 08 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Malatya'lıdır. Çocukluğunu ise Ankara'da geçmiştir.

Serhat Kılıç'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ROJDA DEMİRER

Yeni dizi Maraşlı'da Firuzan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Rojda Demirer, 2 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Diyarbakır'lıdır. 1988 yılında henüz 9 yaşındayken TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

Rojda Demirer'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Rojda Demirer kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?