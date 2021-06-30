Maraşlı hayranlarını üzen haber dizinin başrol oyuncusundan geldi! Burak Deniz final için tarih verdi

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Burak Deniz, başrolünü güzel oyuncu Alina Boz ile paylaştığı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizi Maraşlı'nın final yapma kararında bir değişiklik olmadığını ve dizinin bir sonraki sezon devam etmeyeceğini açıkladı.

FİNALE SON İKİ

Dizinin hayranları her ne kadar bir sonraki sezonda devam edilmesini istese de net karar belli oldu. Seyirciler merakla 25. bölümü beklerken böylelikle dizinin 26. bölümde final yapacağı kesinleşmiş oldu. Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz, "26. bölümde final yapacak. Son iki bölüme girdik" açıklamasıyla final tarihini duyurmuş oldu.

Maraşlı 13 Temmuz Salı akşamı izleyiciye veda edecek

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?