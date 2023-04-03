Marat Asatryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Asatryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marat Asatryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marat Asatryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marat Asatryan 15 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Մարատ Ասատրյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marat Asatryan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marat Asatryan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marat Asatryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marat Asatryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Marat Asatryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marat Asatryan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.
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