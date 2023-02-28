Marat Karapetyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Karapetyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marat Karapetyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marat Karapetyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marat Karapetyan 17 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Մարատ Կարապետյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marat Karapetyan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına - tarihinde katılmıştır. Marat Karapetyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marat Karapetyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marat Karapetyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marat Karapetyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marat Karapetyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marat Karapetyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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