Marat Lukyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Lukyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marat Lukyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marat Lukyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marat Lukyanov 30 Haziran 2004 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лукьянов Марат Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marat Lukyanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballSpace yapmaktadır. Marat Lukyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk II futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marat Lukyanov'nin Belshina Bobruisk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marat Lukyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marat Lukyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marat Lukyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marat Lukyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rukh II

1 Temmuz 2022 yılında Belshina II

Marat Lukyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marat Lukyanov şuan Belshina Bobruisk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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