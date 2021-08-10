Marburg Humması nedir, ne demektir? Belirtileri nelerdir? Ne zaman ve hangi ülkede çıktı?​​​​​​​

Koronavirüsle mücadeleye devam eden tüm dünya'ya bir yeni virüs daha eklendi. Batı Afrika'da ortaya çıkan Marburg Humması Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörlüğü tarafından yapılan araştırma ve açıklamalar doğrultusunda, Gine'nin Gueckedou bölgesinde tedavi altındayken hayatını kaybeden bir hastadan alınan örneklerin araştırılması sonucu Marburg humması'na rastlandı. Peki Marburg Humması hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

MARBURG HUMMASI NEDİR?

Marburg virüsü ilk defa 1967 senesinde, Yugoslavya Belgrad ( Sırbistan) ve Almanya Frankfurt ve Marburg şehirlerindeki laboratuvarlarda kanamalı bir ateş salgınının baş göstermesiyle ilk kez ortaya çıkmıştır.Marburg Kanamalı Ateşi hem insan hem de goril türlerinde (orangutan, şempanze, gibon, maymunları) etkileyen, az ama şiddetli bir şekilde kendini gösteren kanamalı ateşlerdendir.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) we sitesindeki açıklamada Marburg Humması virüsü hastalığının, tedavisi olmayan ölüm riski yüksek bir ateşli bir hastalık olduğunu belirtti. Açıklamanın geri kalanında ise virüsün kan,maymun ve hastalıklı insanlardan temas yoluyla bulaşabileceği belirtildi

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MARBURG HUMMASI NE ZAMAN VE NEREDE ÇIKTI?

Marburg virüsü ilk 1967 senesinde, Yugoslavya Belgrad (Sırbistan)'da ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise Batı Afrika'da etkisini sürdürüyor.

MARBURG HUMMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Marburg hatalığının; ateş, üşüme, kanama, baş ağrısı, mide bulantısı, göğüs ağrısı, ishal, kusma, iltihaplı pankreas, sarılık gibi semptomları vardır. Hastalığın ölüm oranı %24-30 oranında olduğu belirtiliyor.