Marc Aguado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Aguado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Aguado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Aguado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Aguado 22 Şubat 2000 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marc Aguado Pallarés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Aguado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Marc Aguado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Aguado'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Aguado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Aguado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Aguado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Aguado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Dep. Aragón

1 Ağu 2020 yılında Real Zaragoza

11 Ağu 2020 yılında FC Andorra

30 Haziran 2022 yılında Real Zaragoza

1 Temmuz 2022 yılında FC Andorra

30 Haziran 2023 yılında Real Zaragoza

Marc Aguado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Aguado şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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