Marc Andre Ter Stegen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Andre Ter Stegen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Andre Ter Stegen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Andre Ter Stegen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Andre Ter Stegen 30 Nisan 1992 tarihinde Mönchengladbach şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marc-André ter Stegen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Andre Ter Stegen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Marc Andre Ter Stegen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Marc Andre Ter Stegen'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marc Andre Ter Stegen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mterstegen1

http://www.instagram.com/mterstegen1

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http://www.facebook.com/mterstegen1

Marc Andre Ter Stegen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Andre Ter Stegen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 30.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 90.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marc Andre Ter Stegen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Andre Ter Stegen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2009 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2010 yılında M'gladbach II

9 Eylül 2010 yılında Gladbach

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona

Marc Andre Ter Stegen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Andre Ter Stegen şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marc Andre Ter Stegen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Borussia Mönchengladbach (1996-2010)

Almanya takımında 22 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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