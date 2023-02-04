Marc Aurele Caillard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Aurele Caillard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Aurele Caillard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Aurele Caillard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Aurele Caillard 12 Mayıs 1994 tarihinde Melun şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Aurele Caillard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marc Aurele Caillard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marc Aurele Caillard'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Aurele Caillard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Aurele Caillard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marc Aurele Caillard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Aurele Caillard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Monaco

1 Temmuz 2015 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2017 yılında Guingamp

20 Temmuz 2020 yılında FC Metz

Marc Aurele Caillard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Aurele Caillard şuan FC Metz takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CVS Entente (2000–2001), US Moissy-Cramayel (2001–2007), CSF Brétigny (2007–2009), INF Clairefontaine (2009–2010), AS Monaco (2010-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.