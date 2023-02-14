Marc Carbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Carbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Carbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Carbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Carbo 21 Mayıs 1994 tarihinde Salt şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marc Carbó Bellapart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Carbo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Marc Carbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Carbo'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Carbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Carbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Carbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Carbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında CE Farners

1 Temmuz 2015 yılında Girona FC B

1 Temmuz 2016 yılında Peralada

13 Temmuz 2017 yılında Llagostera

22 Temmuz 2018 yılında Badalona

30 Temmuz 2020 yılında Mérida AD

12 Temmuz 2021 yılında San Fernando CD

5 Temmuz 2022 yılında CD Lugo

Marc Carbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Carbo şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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