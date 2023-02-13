Marc Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marc Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marc Cardona ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marc Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marc Cardona

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Cardona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Cardona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Cardona 8 Temmuz 1995 tarihinde Lleida şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya,Malta uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marc Cardona Rovira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Cardona Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juzzt Football yapmaktadır. Marc Cardona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Cardona'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Cardona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marccardona.r/

Marc Cardonaboyu ve yaşı kaç

Marc Cardona Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Cardona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marc Cardona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Cardona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sanluqueño

1 Temmuz 2016 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona

19 Temmuz 2018 yılında Eibar

30 Haziran 2019 yılında Barcelona

1 Temmuz 2019 yılında Osasuna

5 Ekim 2020 yılında Mallorca

30 Haziran 2021 yılında Osasuna

30 Temmuz 2021 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2022 yılında Osasuna

7 Temmuz 2022 yılında Las Palmas

Marc Cardona kimdir

Marc Cardona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Cardona şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

San Benito CF

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Marc Cardona nereli

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