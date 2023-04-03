Marc Casado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Casado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Casado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Casado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Casado 14 Eylül 2003 tarihinde Sant Pere de Vilamajor şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marc Casadó Torras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Casado Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Marc Casado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Casado'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Casado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marc.casado.6/

Marc Casado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Casado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Casado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Casado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2018 yılında Barça U16

1 Temmuz 2019 yılında Barça U18

1 Temmuz 2020 yılında Barça U19

1 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

Marc Casado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Casado şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Marc Casado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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