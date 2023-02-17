Marc Dal Hende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Dal Hende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Dal Hende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Dal Hende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Dal Hende 6 Kasım 1990 tarihinde Dragør şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Dal Hende Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Marc Dal Hende, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 9 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Marc Dal Hende'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Dal Hende Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Dal Hende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marc Dal Hende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Dal Hende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2009 yılında KB (FCK II)

1 Ocak 2010 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2011 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2013 yılında Vestsjaelland

31 Ağu 2015 yılında SönderjyskE

29 Ocak 2017 yılında Midtjylland

9 Ağu 2020 yılında SönderjyskE

Marc Dal Hende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Dal Hende şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dragør Boldklub, Kastrup Boldklub, B93, Kjöbenhavns Boldklub

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.