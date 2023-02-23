Marc Gual kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Gual Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marc Gual kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marc Gual ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marc Gual kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Gual Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marc Gual kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Gual Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Gual adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Gual Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Gual 13 Mart 1996 tarihinde Badalona şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marc Gual Huguet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Gual Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Marc Gual, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 23 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Gual'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Gual Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcgual20/

Marc Gual Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Gual isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marc Gual Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Gual futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Badalona U19

1 Temmuz 2013 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2015 yılında RCD Espanyol B

9 Kasım 2016 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla

9 Ağustos 2018 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2019 yılında Sevilla

1 Temmuz 2019 yılında Girona FC

29 Ocak 2020 yılında Sevilla

30 Ocak 2020 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2020 yılında Sevilla

1 Eylül 2020 yılında Alcorcón

13 Ocak 2022 yılında SK Dnipro-1

23 Mart 2022 yılında Jagiellonia

30 Haziran 2023 yılında SK Dnipro-1

Marc Gual kimdir

Marc Gual Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Gual şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Marc Gual nereli

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