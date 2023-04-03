Marc Gutbub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Gutbub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marc Gutbub kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marc Gutbub ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.