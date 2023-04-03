Marc Gutbub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Gutbub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Gutbub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marc Gutbub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marc Gutbub 4 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marc Gutbub Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marc Gutbub'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Marc Gutbub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marc Gutbub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U18
1 Temmuz 2021 yılında FC Thun U21
Marc Gutbub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marc Gutbub şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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