Marc Heider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Heider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Heider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Heider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Heider 18 Mayıs 1986 tarihinde Sacramento, California şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Heider Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alfaria sports GmbH yapmaktadır. Marc Heider, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Marc Heider'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Heider Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/heidix20x/

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Marc Heider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Heider isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marc Heider Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Heider futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Osnabrück II

1 Ocak 2006 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2006 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2009 yılında Kiel

1 Temmuz 2016 yılında Osnabrück

Marc Heider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Heider şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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