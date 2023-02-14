Marc Hornschuh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Hornschuh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Hornschuh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Hornschuh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Hornschuh 2 Mart 1991 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Hornschuh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOUnited Management GmbH yapmaktadır. Marc Hornschuh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marc Hornschuh'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Hornschuh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Hornschuh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Hornschuh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Hornschuh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2008 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2009 yılında Dortmund

28 Ocak 2012 yılında FC Ingolstadt

30 Haziran 2012 yılında Dortmund

1 Temmuz 2013 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2015 yılında FSV Frankfurt

31 Ağu 2015 yılında St. Pauli

30 Ağu 2020 yılında Hamburger SV II

9 Temmuz 2021 yılında FC Zürich

Marc Hornschuh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Hornschuh şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marc Hornschuh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DJK TuS Körne (1994-2002), Borussia Dortmund (2002-2009)

Almanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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