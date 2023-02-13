Marc Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Martinez 4 Nisan 1990 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marc Martínez Aranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Martinez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Marc Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 8 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marc Martinez'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Rayo Cantabria

1 Temmuz 2011 yılında Deportivo B

31 Temmuz 2013 yılında Elche Ilicitano

31 Ocak 2014 yılında Deportivo B

3 Eylül 2014 yılında UD Logroñés

1 Ocak 2015 yılında Somozas

1 Temmuz 2015 yılında CD Alcoyano

24 Temmuz 2017 yılında Recr. Huelva

8 Temmuz 2019 yılında FC Cartagena

Marc Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Martinez şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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