Marc Mateu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Mateu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Mateu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Mateu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Mateu 16 Haziran 1990 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marc Mateu Sanjuán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Mateu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports and Management yapmaktadır. Marc Mateu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marc Mateu'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Mateu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Mateu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marc Mateu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Mateu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Levante

1 Ağu 2010 yılında Real Unión

1 Aralık 2010 yılında Levante

1 Ocak 2011 yılında Badajoz

30 Haziran 2011 yılında Levante

1 Ocak 2012 yılında Real Zaragoza B

30 Haziran 2012 yılında Levante

6 Temmuz 2012 yılında Real Zaragoza B

23 Ağu 2013 yılında FC Villarreal C

10 Temmuz 2014 yılında Villarreal CF B

27 Temmuz 2015 yılında CD Numancia

23 Ağu 2020 yılında Castellón

1 Temmuz 2021 yılında SD Huesca

Marc Mateu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Mateu şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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