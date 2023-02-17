Marc Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Nielsen 16 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Nielsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Marc Nielsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Marc Nielsen'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Nielsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Nielsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hvidovre IF U19

1 Ağu 2020 yılında Hvidovre

Marc Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Nielsen şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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