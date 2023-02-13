Marc Pubill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Pubill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Pubill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Pubill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Pubill 20 Haziran 2003 tarihinde Manresa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marc Pubill Pagés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Pubill Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Marc Pubill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Pubill'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marc Pubill Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Pubill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Pubill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Pubill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2017 yılında G.Manresa Alty.

1 Temmuz 2019 yılında G. Manresa U19

1 Temmuz 2020 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Levante

1 Temmuz 2022 yılında Levante

Marc Pubill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Pubill şuan Levante takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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