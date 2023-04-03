Marc Radulescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Radulescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marc Radulescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marc Radulescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.