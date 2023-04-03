Marc Radulescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Radulescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Radulescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marc Radulescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marc Radulescu 19 Mart 2007 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marc Rădulescu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marc Radulescu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marc Radulescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Marc Radulescu'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marc Radulescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marc Radulescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marc Radulescu şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Marc Radulescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Romanya U15 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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