Marc Schnatterer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Schnatterer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Schnatterer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Schnatterer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Schnatterer 18 Kasım 1985 tarihinde Heilbronn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Schnatterer Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Lips yapmaktadır. Marc Schnatterer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marc Schnatterer'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Schnatterer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Schnatterer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marc Schnatterer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Schnatterer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında SGV Freib. U17

1 Temmuz 2002 yılında SGV Freib. U19

1 Temmuz 2004 yılında SGV Freiberg

1 Temmuz 2006 yılında Karlsruhe II

1 Temmuz 2008 yılında Heidenheim

1 Temmuz 2021 yılında Waldh. Mannheim

Marc Schnatterer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Schnatterer şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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