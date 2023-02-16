Marc Stendera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Stendera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Stendera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Stendera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Stendera 10 Aralık 1995 tarihinde Kassel şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Stendera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Marc Stendera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 28 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Stendera'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Stendera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Stendera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marc Stendera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Stendera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Vellmar Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2012 yılında E. Frankfurt

3 Eylül 2019 yılında Hannover

7 Eylül 2020 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Aralık 2022 yılında VfB Oldenburg

Marc Stendera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Stendera şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marc Stendera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV Heiligenrode (1999-2007), OSC Vellmar (2007-2010), Eintracht Frankfurt (2010-2012)

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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