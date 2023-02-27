Marc Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marc Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marc Thomas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marc Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marc Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Thomas 8 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur.  Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Thomas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marc Thomas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Thomas'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Marc Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2021 yılında Nîmes B

30 Ağustos 2022 yılında F91 Dudelange

Marc Thomas kimdir

Marc Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Thomas şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marc Thomas nereli

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