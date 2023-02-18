Marc Tokich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Tokich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Tokich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Tokich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Tokich 12 Mayıs 1999 tarihinde Canberra şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marc Ante Tokich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Tokich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marc Tokich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Tokich'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Tokich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Tokich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Tokich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Tokich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2017 yılında Western Sydney

30 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2021 yılında Mjällby AIF

1 Ocak 2022 yılında Sölvesborg

9 Ağu 2022 yılında Bijelo Brdo

Marc Tokich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Tokich şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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