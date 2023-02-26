Marc Van Heerden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Van Heerden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Van Heerden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Van Heerden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Van Heerden 16 Mart 1988 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Marc Nathan van Heerden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Van Heerden Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marc Van Heerden, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Van Heerden'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marc Van Heerden Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MarcVH08?s=20&t=4jrIVKgBTXA4Bfr1yi-ZxA

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Marc Van Heerden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Van Heerden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marc Van Heerden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Van Heerden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2008 yılında AmaZulu FC

26 Temmuz 2016 yılında Chippa United

27 Ocak 2017 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2018 yılında AmaZulu FC

16 Temmuz 2019 yılında Stellenbosch FC

6 Temmuz 2022 yılında Cape Town City

Marc Van Heerden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Van Heerden şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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