Marc Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Vidal 14 Şubat 2000 tarihinde Villarreal şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marc Vicente Vidal Girona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Vidal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TACTIC GRUP - OROBITG yapmaktadır. Marc Vidal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Vidal'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Vidal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marc Vidal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2020 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2021 yılında Betis Deportivo

9 Temmuz 2022 yılında FC Andorra

Marc Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Vidal şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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