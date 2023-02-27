Marc Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Wilson 17 Ağustos 1987 tarihinde Aghagallon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Marc David Wilson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Wilson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marc Wilson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marc Wilson'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marc Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marc Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Portsmouth U18

1 Temmuz 2005 yılında FC Portsmouth

10 Mart 2006 yılında Yeovil Town

10 Nisan 2006 yılında FC Portsmouth

5 Ocak 2007 yılında Bournemouth

6 Mayıs 2007 yılında FC Portsmouth

15 Kasım 2007 yılında Luton

15 Aralık 2007 yılında FC Portsmouth

31 Ağustos 2010 yılında Stoke

15 Ağustos 2016 yılında Bournemouth

31 Ocak 2017 yılında West Brom

31 Mayıs 2017 yılında Bournemouth

31 Ağustos 2017 yılında Sunderland

24 Temmuz 2018 yılında Bolton

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

5 Mayıs 2021 yılında Thróttur Vogum

6 Nisan 2022 yılında ÍBV

1 Ocak 2023 yılında Kariyer sonu

Marc Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Wilson şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marc Wilson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lisburn Youth (-2001), Manchester United (2001-2004), Portsmouth FC (2004-2006)

İrlanda takımında 3 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

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