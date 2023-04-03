Marc Winkel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Winkel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Winkel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marc Winkel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marc Winkel 17 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marc Winkel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LAM yapmaktadır. Marc Winkel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Amager Academy U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Amager Academy U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marc Winkel'nin AC Amager Academy U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marc Winkel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marc Winkel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında HB Köge U19
1 Ocak 2023 yılında AC Amager A U19
Marc Winkel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marc Winkel şuan AC Amager Academy U19 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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AC Amager Academy U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
AC Amager Academy U19 takımının kadro genişliği 30 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|1
| Mathias Munch
Kaleci
|1
| Viggo Matthiesen-Andersen
Kaleci
|16
| Sebastian Grandt
Kaleci
|16
| Alexander Thane-Bisgaard
Kaleci
|3
| Ibrahim Jalloh
Stoper
|4
| Mikka Heller
Stoper
|5
| Victor Olesen
Stoper
|26
| Marc Winkel
Stoper
|26
| Louis Keita
Stoper
|27
| Muhammad Huzaifa
Stoper
|28
| William Dandanell
Stoper
|3
| Laust Hermann
Sol Bek
|20
| Mads Lund
Sol Bek
|2
| Hjalte Mcguire
Sağ Bek
|18
| Marcus Olsen
Sağ Bek
|8
| Sebastian Steen
Merkez orta saha
|13
| Semir Duracak
Merkez orta saha
|17
| Oliver Hudlebusch
Merkez orta saha
|7
| Jacob Holm
Orta saha sağ
|9
| Victor Christensen
Orta saha sağ
|15
| Oscar Jones
Orta saha sol
|11
| Ali Jennane
On Numara
|19
| Alexander Johansen
On Numara
|25
| Mads Gernsöe
On Numara
|14
| Mohamed Belmaillah
Sol Kanat
|24
| Hüseyin Tümtürk
Sol Kanat
|12
| Onur Cetin
Sağ Kanat
|23
| Alexander Banda
Sağ Kanat
|10
| Bertram Manniche
Santrafor
|21
| Noah Bach
Santrafor
Takımın Transfer Bilançosu:
AC Amager Academy U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
AC Amager Academy U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 17.9'dir.
AC Amager Academy U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
AC Amager Academy U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.
Sundby Idrætspark kaç kişilik?
Resmi stadı Sundby Idrætspark olan AC Amager Academy U19 kulübünün stadyumu 7.200 kişilik kapasiteye sahiptir.