Marc Winkel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Winkel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Winkel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Winkel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Winkel 17 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Winkel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LAM yapmaktadır. Marc Winkel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Amager Academy U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Amager Academy U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marc Winkel'nin AC Amager Academy U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marc Winkel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Winkel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2021 yılında HB Köge U19

1 Ocak 2023 yılında AC Amager A U19

Marc Winkel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Winkel şuan AC Amager Academy U19 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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