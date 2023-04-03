Marc Winkel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Winkel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marc Winkel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marc Winkel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marc Winkel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Winkel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Winkel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Winkel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Winkel 17 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Winkel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LAM yapmaktadır. Marc Winkel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Amager Academy U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Amager Academy U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marc Winkel'nin AC Amager Academy U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marc Winkelboyu ve yaşı kaç

Marc Winkel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Winkel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında HB Köge U19

1 Ocak 2023 yılında AC Amager A U19

Marc Winkel kimdir

Marc Winkel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Winkel şuan AC Amager Academy U19 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Herfølge BK

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Marc Winkel nereli

AC Amager Academy U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

AC Amager Academy U19 takımının kadro genişliği 30 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
1default.jpg Mathias Munch
Kaleci
1default.jpg Viggo Matthiesen-Andersen
Kaleci
16default.jpg Sebastian Grandt
Kaleci
16default.jpg Alexander Thane-Bisgaard
Kaleci
3default.jpg Ibrahim Jalloh
Stoper
4default.jpg Mikka Heller
Stoper
5default.jpg Victor Olesen
Stoper
26default.jpg Marc Winkel
Stoper
26default.jpg Louis Keita
Stoper
27default.jpg Muhammad Huzaifa
Stoper
28default.jpg William Dandanell
Stoper
3default.jpg Laust Hermann
Sol Bek
20default.jpg Mads Lund
Sol Bek
2default.jpg Hjalte Mcguire
Sağ Bek
18default.jpg Marcus Olsen
Sağ Bek
8default.jpg Sebastian Steen
Merkez orta saha
13default.jpg Semir Duracak
Merkez orta saha
17default.jpg Oliver Hudlebusch
Merkez orta saha
7default.jpg Jacob Holm
Orta saha sağ
9default.jpg Victor Christensen
Orta saha sağ
15default.jpg Oscar Jones
Orta saha sol
11default.jpg Ali Jennane
On Numara
19default.jpg Alexander Johansen
On Numara
25default.jpg Mads Gernsöe
On Numara
14default.jpg Mohamed Belmaillah
Sol Kanat
24default.jpg Hüseyin Tümtürk
Sol Kanat
12default.jpg Onur Cetin
Sağ Kanat
23default.jpg Alexander Banda
Sağ Kanat
10default.jpg Bertram Manniche
Santrafor
21default.jpg Noah Bach
Santrafor

Takımın Transfer Bilançosu:

AC Amager Academy U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

AC Amager Academy U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 17.9'dir.

AC Amager Academy U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

AC Amager Academy U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

Sundby Idrætspark kaç kişilik?

Resmi stadı Sundby Idrætspark olan AC Amager Academy U19 kulübünün stadyumu 7.200 kişilik kapasiteye sahiptir.

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