Marcal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcal 19 Şubat 1989 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Marçal de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ulisses Santos - US11 yapmaktadır. Marcal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcal'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcaloficial/

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Marcal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Grêmio B

1 Ocak 2009 yılında Grêmio B

1 Ocak 2010 yılında Guaratinguetá

1 Temmuz 2010 yılında Torreense

1 Temmuz 2015 yılında Nacional

20 Ağu 2015 yılında Benfica

30 Haziran 2016 yılında Gaziantepspor

18 Ağu 2016 yılında Benfica

30 Haziran 2017 yılında Guingamp

1 Temmuz 2017 yılında Benfica

1 Temmuz 2018 yılında Olimpik Lyon

7 Eylül 2020 yılında Wolverhampton

19 Temmuz 2022 yılında Botafogo

Marcal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcal şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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