Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı! Galatasaray taraftarı ve futbolseverler ayağa kalktı

Süper Ligin ilk haftasında Galatasaray ile Giresunspor arasında oynanan maçta futbol sahalarda görmek istemediğimiz bir olay yaşandı. Maçın 62. dakikasında Marcao tartışma yaşadığı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonra yumruk attı. Daha sonra ise hakem Erkan Özdamar tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Bunun üzerine sarı kırmızılı taraftarlar Marcao'ya sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

GALATASARAY TARAFTARI VE SPORSEVERLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Marcao hakkında sosyal medyada 50 binden fazla tweet atıldı. İşte sarı kırmızı taraftarların yanı sıra futbolseverlerin yaşananlara tepkisi:

- Ahmet Çakar: "Utanmaz Marcao sen adam falan değilsin! Derhal bu ülkeden kovulmalısın!"

- Emre Tilev: "Ben Fatih hocanın yerinde olsam Marcao’yu uçağı dahi almam. Go Home "

- Ahmet Ercanlar: "Kerem Aktürkoğlu'nu nedensiz yere çok seviyorum. Başına gelen olaya çok üzüldüm. Marcao kötü karakterli bir oyuncu."

- Gökmen Özcan: Kimse bir Türk Milli Takım futbolcusunu hem de böyle milyonların gözü önünde aşağılayamaz. Marcao denilen şahsın sözleşmesi, takım uçağı İstanbul'a dönmeden fesh edilmeli.

- Milli Takımla yapılan hazırlık maçında Halil’e Tokat attı sustular. Alanya maçında Mustafa’ya dirsek attı sustular. Karagümrük maçından sonra gitti Tokat attı özete bile koymadılar. Bugün Marcao’nun Kerem’e yaptığını da çıkarın özetten, Kimse de bir şey yazmasın, yakışır Size..

-Her şey para pul değil. Bu takımın bir geleneği, kültürü, simgesi , bir Galatasaray duruşu var bunların hepsini yerlere serdi Marcao direkt maçtan sonra kadro dışı bırakın gitsin Utanmıyor musun şu çocuğu üzmeye @teixeira_marcao

- Rasim Ozan Kütahyalı: Elbette karar Fatih Terim’in ama kendi oyuncusuna yumruk atan, takım arkadaşına kafa atan bu psikopatlar psikopatı Marcao bana göre derhal Galatasaray takımından kovulmalıdır... Süresiz kadro-dışı bırakılmalıdır...

- Senelik 900 bin ₺ maaş alıp yüreğiyle mücadele eden gencecik yetenekli yerli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, milyonların gözü önünde dünyaları kazanan şımarık takım arkadaşı marcao tarafından tartaklanıp dövülmek isteniyor.

Özgüvenin kaybolmasın. Seninleyiz KEREM !

-Marcao'yu çok severdim, kimse kusura bakmasın ama son maçların en iyi oyuncusu, kendi takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atıyorsa benim gözümde çöp kadar değeri yok artık. Aşırı üzgün ve sinirliyim.

- Selçuk Dereli: Böyle bir rezillik yok. Marcao sen kabadayı mısın? En az 3-4 maç yok. Kulübün de ceza vermesi lazım. Bu işin arkasında başka bir iş var gibi. "