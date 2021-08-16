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Marcao neden kırmızı kart gördü? | Marcao, Kerem Aktürkoğlu kavgası

Giresunspor - Galatasaray maçında Marcao, Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma çıktı. Bu kapsamda Marcao neden kırmızı kart gördü? | Marcao, Kerem Aktürkoğlu kavgası gibi başlıklar internette araştırılıyor. Olay görüntüsü ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında GZT Giresunspor ile Galatasaray, Çotanak Spor Kompleksi’nde karşı kaşrıya geldi.  Marcao, Kerem Aktürkoğlu tartıştı. Peki Marcao neden kırmızı kart gördü? | Marcao, Kerem Aktürkoğlu kavgası ve ayrıntılar...

MARCAO NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Maçın 61. dakikasında Marcao, kendi sahasından rakip sahaya koştu ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa attı.

Galatasaray futbolcusu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa ile saldırdığı için kırmızı kartla oyundan atıldı.

Moralinin bozuk olduğu görülen Kerem Aktürkoğlu, 65. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Giresunspor taraftarları, oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı.

Marcao'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Marcao neden kırmızı kart gördü? | Marcao, Kerem Aktürkoğlu kavgası

Marcao neden kırmızı kart gördü? | Marcao, Kerem Aktürkoğlu kavgası

MARCAO KEREM AKTÜRKOĞLU KAVGASI

Berkem Temizel
Gece Editörü
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